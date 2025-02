«TAHAN LIHTSALT ELADA» Raske haigusega võitlev Antsla naine räägib, kuidas ta eluga toime tuleb

Ravile enam loota ei saa

Kati avaldab, et sclerosis multiplex'i ravi ei ole ta juba kuus aastat saanud. Põhjuseks see, et kõik ravivõimalused on juba ära proovitud. «Olid süstid, spetsiaalne keemiaravi, jälle süstid, veenisisene ravi (kaks korda aastase vahega). Rohkem ei ole minu jaoks ravivõimalusi. See ei toimi enam, minu jaoks enam pole ravi,» ütleb ta. «See haigus on minu küljes nii kõvasti kinni, et seda ei võta miski,» lepib Kati paratamatusega. Tema sooviks on võimalikult kaua oma armsas kodus elada ja mitte sattuda niipea hooldekodusse. Et naine saaks oma kodus veel pikalt elada, tuleb iga päev ennast maksimaalselt liigutada, kuigi see on raske.