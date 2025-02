ÕNNESOOVID Näitleja Piret Krumm sai emaks

«Olen isegi muinasjutulises situatsioonis, jah, on tõesti toredad uudised,» tõdes Piret otse-eetris ja avaldas, et on lapseootel.

«See on nii nagu kõigega, mida sa ei ole varem elus kogenud, ja ma ei oska midagi eriti karta. Ma püüan iga päeva võtta mõnuga, sest tegelikult see aeg läheb väga kiiresti,» rääkis Piret ja lisas, et raseduse ajal on olnud igasuguseid päevi. «Üldjoontes see on nagu kõikide heade asjadega – läbi raskuste tähtede poole. Päris kaanepildi peal ma ei ole tundnud ennast,» lisas ta naerdes.