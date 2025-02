MOOSI VÕI ŠOKOLAADIGA? Porto Franco süüdimõistva otsuse järel kaabu ära süüa lubanud Martin Helme: mis ma siin keerutan

Peaministrite debatil sõnas Helme, et Porto Franco, nagu me kõik teame, on kokkuklopsitud poliitiline kaasus, kust ei tule mitte kunagi mitte mingit süüdimõistvat otsust. Kui see otsus peaks ka tulema, lubas Helme enda kaabu ära süüa.

Süüdimõistev otsus tuli. Nimelt jättis riigikohus reedel muutmata Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti Keskerakond, erakonna endine peasekretär Mihhail Korb ja ärimees Hillar Teder süüdi mõjuvõimuga kauplemises.

Pärast uudise avalikuks tegemist ei möödunud aga kaua, kui lugejad kaevasid välja Martin Helme väljaöeldud lubaduse. «Porto Franco jäi süüdi. Kas Martin Helme sööb nüüd enda kaabu ära?» uuriti toimetuselt.

«Reporter» marssis esmaspäeval riigikokku ja uuris Helmelt, kuidas ta kaabut süüa kavatseb.

«Ma arvan, et tuleb magusalt,» sõnas Helme naerdes ja lisas, et armastab magusat. «Olen vaimu valmis pannud, et kui nii, siis nii... Oma sõnu ma ei söö, aga kaabu söön.»

«Mis ma siin keerutan, tuleb tunnistada, kui ma nii ütlesin, siis nii ütlesin. Ega ma ei hakka ennast kuhugi peitma!» sõnas Helme naerdes ja lubas, et kaua ei tule kaabu söömist oodata.

Küll aga täpsustas ta, et kui tookord selle lubaduse andis, rääkis ta enda toonasele nõunikule Kersti Krachtile esitatud süüdistusest. See aga kohtuotsuseni täna veel jõudnud ei ole. «Kui ma tookord rääkisin, siis oli Porto Franco kaasus üks kaasus. Seal olid kõik asjad koos. Mina olin eelkõige kursis ja teadsin eelkõige seda osa, mis käib Kersti Krachti kohta. Kui see esimesse astmesse või kuhu iganes välja jõuab, siis räägime uuesti...» Helme sõnas, et on tänase päevani seda meelt, et see oli poliitiline kaasus, mis ei tee au meie kohtule ega prokuratuurile.

