Sass Henno poja ema võttis sotsiaalmeedias sõna: ma lihtsalt ei saa vait olla

Üks kommenteerija uuris Hennolt, kuidas suhtuks tema ise, kui sarnane olukord oleks juhtunud mehe tütrega. «Kas Teie jaoks oleks selline olukord aktsepteeritav ja normaalne? Kas ka siis oleks vabanduseks see, et «juhtus» ja et olite selle või teise aine mõju all ning hoopis oma eluga teises kohas? Kas Teile meeldiks, kui Teie tütrega nii suheldaks? Kas Teile sobiks, et 34-aastane mees kirjeldaks olukorda Teie tütrega juhtunust just nii?» uuris üks kommenteerija.

Sellele vastas Sass ise, et ta tahaks olla see isa, kes ei hakka tulevikus sekkuma oma tütre enesemääramise õigusesse. «Tema otsustab ise, alates hetkest kui ta on otsustusealine. Kui mu teoreetiline tütar peaks tulevikus tooma koju minuvanuse 60-aastase, siis nii on, ja karma nii tavaliselt töötabki. Minu asi on teha kodu, kuhu ta julgeb tuua keda iganes,» sõnas Henno. «Ma kujutan ette, et tütar võiks öelda, et vii mind kontserdile, kuhu ta ise vanusega sisse ei saa, sest ta julgeb öelda. Ega kui mu teoreetiline tütar peaks suureks kasvama, ta ju ka loeb kõike, mida teinud olen ja millest kirjutatakse. Ja ma prooviks isana olla see, kel on piisavalt aega ja energiat oma järeltulijatega mängida, ükskõik kui tähtis muu elu ka ei tunduks,» sõnas Henno vastuseks.