TERAV KONFLIKT Holdre külas koertekolooniat pidav mees oma lemmikutest nõus loobuma pole

Valgamaal Tõrva vallas Holdre külas Holdre lossi kõrval elab mees, kelle kireks on koerte pidamine – tema hoole all elab lausa 12 koera. Kuigi kohalikud elanikud ja loomakaitsjad on olukorra pärast tõsiselt mures, pole koerte omanik nõus ühestki oma loomast loobuma, sest peab neid oma pereliikmeteks. «Ma ei anna oma koeri mitte kellelegi,» ütleb ta ja kinnitab, et tema koerad kedagi rünnanud ei ole. Mida arvavad asjast Tõrva vald ning Põllumajandus- ja Toiduamet?