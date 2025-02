«Hommikuks surnud»: ohvri isa südantlõhestav kiri lõpetas kümnendi pikkuse õudusunenäo

Alles rohkem kui nädal hiljem leiti ta surnuna mahajäetud autos, alasti ja ainult tekkidesse mähituna. Uurijate jaoks sai kiiresti selgeks, et teda oli brutaalselt pekstud ja surnuks veristatud.

Ohvri perekond kahtlustas algusest peale Hensleyt. Kahtluse tugevdamiseks viitasid mitmed tõendid: Noble’i surnukeha oli mähitud tekkidesse, mis pärinesid tema enda magamistoast, ning luminooltest paljastas, et korteris oli palju verd, mille jälgi leiti kuni ukseläveni.

«See kiri oli nii liigutav, et otsustasime uurimist jätkata,» meenutas Horsley. Ta suunas juhtumi kogenud detektiivide tiimile.

Vanade lindiülesvõtete põhjal avastasid uurijad, et Hensley oli algses ülekuulamises äärmiselt ebaselge ning muutis pidevalt oma lugusid. Esialgu väitis ta, et Noble ei tulnud tol ööl koju, hiljem aga tunnistas, et kuulis tema toaust sulgumas.