Skandaalne Sass Henno avameelselt alaealistega suhtlemisest: mu kõige noorem partner on olnud 16-aastane

42-aastase Sass Henno alaealiste tüdrukutega semmimise skandaal jätkub. Blogija Mallukas avaldas oma lehel intervjuu Henno hiljutise tüdruksõbraga, kes oli suhtesoleku ajal 18-aastane. Vastulauses tunnistab Henno, et oli tõepoolest 18-aastasega suhtes, kuid lükkab ümber esitatud väited, et ta on olnud vahekorras ka 14-aastasega. «Ma olen elus maganud mõne 16-aastasega, mõne 17-aastasega, ja kõik ülejäänud intiimpartnerid on olnud täisealised.»