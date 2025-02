«KUUUURIJA» KONFLIKT JÄTKUB Holdre kohalikud elavad koeraterrori all: abikaasa võttis reha, et koera ära ajada

Meelis Pihlakas elab Tõrva vallas Holdre külas koos vähemalt 12 suure koeraga, hoides sellega kohalikke justkui hirmuvalitsuse all. «Abikaasa oli õue peal ja Meelise koer püüdis rünnata teda. Mu abikaasa võttis reha, et koera ära ajada,» meenutab Mari. Kohaliku Pille sõnul kardab ta suisa lapselapsi õue saata, sest koerad on korduvalt lõrisenud ja isegi hobuseid rünnanud.