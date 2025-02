MIKS MITTE Aastaid tagasi svingerite pidusid harrastanud Marimellid ei piira üksteist milleski: teistega seks ja suudlemine on lubatud, kui seal taga pole tundeid

Kui keskmine eestlane pigem ei soovi avalikult arutada oma voodielu, siis blogijapaar Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson end juba tagasi ei hoia. Blogijad ei ole kunagi varjanud, et neile meeldib enda suhtesse lisada vürtsi ning aastaid tagasi armastasid nad külastada ka erinevaid pidusid, kaasa arvatud svingerite üritusi, mis olid suunatud just paaridele.

«Oletame, et praegu üks meist seksiks suvalise inimesega suvalisel ajahetkel, ma ei usu, et me hakkaks selle peale lahutama, lapsi ja voodipesu jagama,» nendib pereema toimetusele.