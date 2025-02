Töökius ja ahistav käitumine: Tartu Ülikooli töötaja lahkus pärast ahistamissüüdistusi töölt

Äripäev vahendab, et mehe alluvad on öelnud, et Pagan loob ebaterve töökeskkonna, manipuleerib, karjub, solvab, ähvardab ja ahistab seksuaalselt, tehes ebasobilikke kommentaare ja märkuseid. Samuti ei suutvat tõmmata piiri töö- ja eraeluliste asjade vahele ning kuritarvitab alkoholi.