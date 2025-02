Et seekord jääb täiskuu lähedasse kvadraati (pingenurka) Uraaniga 23°20’ Sõnnis, võib eesolev aeg kujuneda rahutuks, raputavaks ja närvisüsteemi kurnavaks. Ent selle sügavam eesmärk on vabastada meid sisemistest blokeeringutest ja takistustest, eriti emotsionaalsel tasandil. Mis see on, mis seisab ees ning ei lase kogeda Lõvile omast elurõõmu, suursugust ja suurt südant? Uraan raputab meie väärtusi (Sõnn), et leiaksime lõpuks uue tasakaalu.