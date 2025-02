Elon Muski sõber: ta on väga ohtlik!

Tehnoloogiaettevõtja Philip Low hoiatab, et Elon Musk on ohtlik nii Ameerika demokraatiale kui ka Euroopale. Intervjuus Norwegian VG-le ütleb Low, et on Muskiga lähedane sõber olnud juba 14 aastat, kuid nüüd näeb ta temas ohtu läänele.