«Oluline on see, mida inimesed minust pärast mäletavad.» Tommy Cash räägib, kuidas tekkis idee Eesti Laulust osa võtta

Anu Välba küsis Tommy Cashilt, miks on nii, et kõik justkui teavad teda, aga samas teatakse temast väga vähe. «Kõik räägivad liiga palju, meil on hästi palju informatsiooni igal pool. Kõik üritavad ennast hästi palju jagada ja ma arvan, et see ei ole tegelikult tähtis,» sõnas muusik alustuseks.