Eesoleva nädala peasündmuseks on kolmapäeval täituv täiskuu Lõvis , mis seekord jääb pingenurka kiireid ja ettearvamatuid olukordi äratava Uraaniga .

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.