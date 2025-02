ELU25 Juku-Kalle Raid: elektripaanika – sotsiaalmeedias toimetavate lollpeade igapäevane seisund.

Ühesõnaga, fantaasiaga oli toimetatud rikkalikult, sealjuures – tunnise uurimise järel – tuvastasin, et kõik elektrikatkestuse eest hoiatavad spetsialistid hoiatavad ühtlasi ka maailmalõpu, Euroopa Liidu, NATO provokatsioonide, Irja Lutsari, Karmen Jolleri, Kaja Kallase, koolisüsteemi, lennuliikluse (mürgine saba!) ning sadade muude asjade eest.

Sealjuures ei unustata eestlase kommet Brüsselile perse pugeda ning ei väsita kordamast, et Nõukogude Liidus küll keegi niimoodi ei koogutanud.

Mõned kepsakamad – tõsi, vähemus – muidugi teavad, mis selle õuduse taga. Juudid, vabamüürlased, puhuti reptiilid, aga kindlasti USA ning Iisrael. Ühe soojaga köetakse üles ka Palestiina-teema, keda ka meie riik piinab ning tapab.

See kõik on iidne tarkus

See on kokku ikka nii vägev, et vääriks tegelikult kasvõi siin Postimehes nädalakokkuvõtet, saaks Juurikale lisaks teise vinge absurdikülje veel, aga hea tuju on teatavasti tervise pant.

Nagu ajakirjanikud teavad, saadeti ka enne interneti teket toimetustesse hulle kirju, eriti täiskuu paiku. Tõsi, võrreldes olukorraga sotsiaalmeedias oli see ehtne kiviaeg. Aga ega jutt palju muutunud ei ole. Mina olen säherdused kirjad kokku korjanud ja talletanud kaustadesse, et inimloomuse, -teadmiste ja-tarkuste piiritud avarused meelest ära ei läheks.

Pean veel lisama, et Krupskaja sööb eesti rahva elektrit, mida ta imeb postide otsast ja toidab sellega kurje vaime, et need kord uuesti Eestisse naasta võiksid.

Elektri teemal oligi kohe üks kiri haarata, see pärineb 1994. aastast ja saadeti mulle ajalehte Post. Seal on kirjas, et Nadežda Krupskaja, Lenini abikaasa ja kuri inimene, on tegelikult siiani elus ning pesitseb Meriväljal.

"Seal mürtsub maa tema sammude all tümaki-tümaki."

Nii ongi kirjas.

Ja siis järgneb hoiatus: "Pean veel lisama, et Krupskaja sööb eesti rahva elektrit, mida ta imeb postide otsast ja toidab sellega kurje vaime, et need kord uuesti Eestisse naasta võiksid."