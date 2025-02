«Kui uskumatu see ikka on...» Heelia Sillamaa astus üles New Yorgi moenädalal!

«Avastasin end eile keset New Yorgi moenädala melu mõttelt, kui uskumatu see ikka on, et ka vanemas eas võivad sulle avaneda võimalused, millest unistadagi ei julgeks…»​ jagab Heelia Instagrami postituses, kus näha kaadreid New Yorgi moenädalalt. «Siis tuletasin endale meelde, et olen alles 30-aastane ning võib-olla veidi liiga dramaatiline.»