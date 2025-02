AITA LEIDA «On väga suur teadmatus...» Oktoobris läks Kundas kaduma 70-aastane mees, kelle asukoht on siiani teadmata

«Väga palju lähedasi tal pole, aga kui nad aru said, et teda pole Kundas, siis on keeruline olukord igal juhul ja suur teadmatus ja lisaks ka see, et nüüd pikemat aega on kadunud...» kommenteerib SA Kadunud eestvedaja Aare Rüütel toimetusele. Ta lisab, et Ants-Arnold kadus ka suvel. 21. juulil kirjutas nimelt Postimees, et Võsul poodi läinud ja pärast seda kadunud 70-aastane Ants-Arnold leiti nädalapäevad hiljem üles Haapsalu lähedalt.