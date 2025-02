PÄEVAHOROSKOOP 8. veebruar: Jäär on rahulik ja kindlameelne, Neitsi kodune õhkkond võib olla aga rahutu

JÄÄR

Oled rahulik ja kindlameelne. Pilt on sinu jaoks selge – tead, mida tahad ning kuidas seda saada, ja pingutad tulemuste nimel.​

SÕNN

Ei ole hea aeg laenu võtmiseks. Küll aga võid jõuda selleni, et keegi, kes on sulle võlgu jäänud, nüüd oma võla viimaks ometi tasub.​

KAKSIKUD

Ehkki nädalavahetusel võiks ju puhata, kipud sina ikka rahaasjade peale mõtlema. Oled seejuures tasakaalukas ja arukas.​



VÄHK

Nüüd on pigem kohustuste täitmise kui lõbutsemise nädalalõpp. Sul on tahtejõudu ja sihikindlust, et mingid rasked tööd lõpetada.​

LÕVI

Praeguste sündmuste keerises saad paremini teadlikuks sellest, kes on sinu tõelised sõbrad ja kes võivad alt ära hüpata.​

NEITSI

Kodune õhkkond võib olla rahutu. Proovi asju rahumeelselt lahendada, ära tee kallitele inimestele sõnadega haiget.​

KAALUD

Sinu kõrvu jõuab kuulujutte. Ei maksa neid kohe tõsiselt võtta, liiatigi nende põhjal kellessegi suhtumist välja kujundada.​

SKORPION

Saad vastused küsimustele, mis on juba ammu õhus olnud ja mis on omajagu sinu tulevikuplaanide tegemist takistanud.​

AMBUR

Vanad probleemid võivad taas päevakorrale tõusta ja peavalu tekitada, pereringis võib olla mõnevõrra keeruline olukord.​

KALJUKITS

Peaksid läbi mõtlema, mida tahaksid enda elus muuta. Hea aeg halbadest harjumustest lahtiütlemiseks.​

VEEVALAJA

Merkuur ja Päike on ühenduses. On raske leppida, et teiste seisukohad sinu omadest erinevad. Kange tahtmine on tõestada, et sul on õigus.​

KALAD

Marss on trigoonis Saturniga, nii on suurepärane aeg selleks, et alustada asju, mis nõuavad pikaajalist pingutust ja kannatlikkust.