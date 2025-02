PIILU SISSE Kristina Pärtelpoeg ostis endale sünnipäevaks korteri: täpselt piisav, mul ei ole suurt maja vaja

Vähem kui kuu pärast oma 31. sünnipäeva tähistav ​ Kristina Pärtelpoeg andis Instagramis teada, et tegi endale suure sünnipäevakingi. «Eelmine aasta ostsin sünnaks endale Louis Vuittoni koti ja see aasta ostsin kodu,» kirjutas Pärtelpoeg oma loo juurde, mille juures jagas ta pilti Tallinna notarite büroost.

Sisulooja jagas Instagramis ka väikest videot oma uuest kodust, kust on näha, et korter on täiesti uus ning möbleerimata. «Käisime täna köögi mõõte ka võtmas ja ma lõpuks saan endale unistuste köögi,» lisas Pärtelpoeg ja märkis, et tema uus kodu asub Tallinnas.