Kreekas elav eestlane maavärinatest: üritame kohalike meelerahu endasse ka võtta

Turistide seas populaarne Santorini saar on maavärinate meelevallas. Välja on kuulutatud hädaolukord ja kui omajagu elanikke on saarelt lahkunud, siis paljud on otsustanud ka jääda. Ühismeedias levib kohalike seas vastuolulist infot. Leidub neid, kes ütlevad, et olukord pole üldsegi nii hull kui sellel rahvusvahelises meedias paista lastakse. Sarnaselt vahendavad kohalike mõtteid kaks Elu24-ga vestelnud eestlannat, kes on end Kreekas kenasti sisse seadnud.