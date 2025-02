FOTOD JA VIDEOD Kuidas täiesti tavalisest rootslannast sai Malaisia printsess

Malaisia Kelantani osariigi printsess on rootslanna Sofie Louise (roosa rätikuga). Tema kõrval on ta abikaasa, prints Tengku Muhammad Faiz Petra.

Rootsi kuninglik perekond on hästi tuntud, kuid on veel üks abielludes sinivereliseks saanud rootslanna, kes on laiemale avalikkusele üsna tundmatu.