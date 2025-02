ETTE ON NÄHTUD KARMID TRAHVID Mississippi osariik plaanib keelustada masturbeerimise

36-aastane Mississippi senaator Bradford Blackmon esitas esmaspäeval seaduseelnõu, mis keelaks meestel välja anda geneetilist materjali ilma kavatsuseta embrüot viljastada. Eelnõu, mis kriminaliseerib masturbatsiooni ja juhusliku seksi, on tekitanud ühiskonnas palju vastukaja. Mehe sõnul on see vajalik selleks, et juhtida tähelepanu topeltstandarditele.