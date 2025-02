FOTOD End «Telehommiku» saatejuhina proovile pannud Teele Viira: väga raske oli ärgata, sest sain vaid kaks tundi und

Reede lõunal tõdes lauljatar toimetusele, et tal oli korralikke raskusi ärkamisega. «Väga raske oli ärgata, sest ma tulin otse Pärnust esinemiselt,» tunnistab Viira ja lisab, et sai magada vaid kaks tundi. «Aga samal ajal olin ma nii ootel, sest ma ei ole saateid – ja veel vähem otse-saateid – juhtinud ikka väga pikalt,» nendib ta. «Seetõttu oli kindlasti ka ärevust, et kas ma ikka saan hakkama ja kas ma küsin asjalikke küsimusi ja kas see kõik tuleb loomulikult...»