PEIDETUD SÕNUM? Tanja enda uuest singlist: aeg-ajalt on hea meelde tuletada, et ühes ainsas sõnas võib peituda jõud

«Ka minu elus on olnud juhtumeid, mil tundsin, et teine inimene oleks võinud enne mõelda kui öelda. Ühest sellisest olukorrast sündiski laulutekst ja koos sellega ka meloodia,» räägib Tanja enda uuest loost.

«Aeg-ajalt on hea teistele ja ka iseendale meelde tuletada, et ühes ainsas sõnas võib peituda jõud. Vaid ühe sõnaga saab teist inimest tõsta või kukutada. Ühest sõnast võib sõltuda, kas kõndida koos edasi või mitte.»​ ​

Toimetusele sõnas Tanja, et kirjutas selle loo juba mõnda aega tagasi, ent just nüüd tundus õige aeg selle avaldamiseks. «Detsembri lõpus võtsin ühendust Eric Kammistega, ta kuulas demo üle, talle meeldis ja Eric oli nõus laulu produtseerima.» Kaks nädalat tehti stuudios usinalt tööd. «Salvestasime vokaale, viiuleid ja tšellot, kuulasime, parandasime. Laul sai valmis alles eile, nii et täiesti otse ahjust,» avaldab ta.

Milline koht või lause selles loos lauljatarile endale aga enim hinge läheb? «Mu lemmik lause laulust on: «Kas tunned meie saatuse tahe, vaid pillatud lausete vahe»​,» avaldab ta, ent lisab: «Aga samas kõik sõnad on olulised ja otse südamest.»

Ahjusooja muusikapala ​produtsendiks on Eric Kammiste. See on muu hulgas Tanja ja Ericu esimene koostöö, ent lauljatari sõnul kindlasti mitte viimane. Nimelt töötatakse juba uue loo kallal, et siis sügisel ka ehk täispikk uus album välja anda.