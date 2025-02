«Kui võtta näiteks see, Eestis on pool miljonit ülekaalulist inimest, kellest 200 000 on rasvunud. Kui selle probleemiga ei tegeleta, siis kokkuvõttes on Eesti meditsiinisüsteemil väga suur koormus. Kui on otsas suur ülekaal, lõpeb see ilmselgelt nelja-viie haigusega, mida kokkuvõttes on kordades raskem ravida.»