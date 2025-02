Endine Briti poistebändi One Direction liige Liam Payne suri Argentinas 16. oktoobril. Payne, kes oli 31-aastane, suri pärast kukkumist Buenos Airese CasaSur Palermo hotelli kolmanda korruse rõdult.

Möödunud aasta lõpus vahendas Postimees, et viiele inimesele on esitatud süüdistus endise One Directioni liikme surmaga seoses.