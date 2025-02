«Rahvas, pange oma varud valmis!» Ühismeedias antakse nõu, mida nädalavahetuseks hankida

Eesti koos Läti ja Leeduga ühendab eesootaval nädalavahetusel end täielikult lahti Venemaa elektrivõrgust ning liitub Mandri-Euroopa sagedusalaga. See samm tugevdab Eesti energiajulgeolekut, sest muudab energiasüsteemi Venemaast sõltumatuks.

«Oleme Eesti elektrisüsteemi ühendamise Mandri-Euroopaga selliselt ette valmistanud, et tarbijate jaoks oleks 8. ja 9. veebruar nädalavahetus nagu iga teine,» lubab Kliimaministeerium. «Vajalikud ettevalmistused on tehtud. Süsteemi on lisatud vajalikud sünkroonkompensaatorid, tugevdatud võrke, tõstetud küberturvalisust jpm. Kõik läheb sujuvalt, tarbijad ei pane muutust tähele,» lubab ministeerium.