ELU24 X MULLIGA MULLITA Osale ja võida romantiline ning maitseelamusi täis auhinnapakett

KAMPAANIA «SÕBRAPÄEV TÄIS ÜLLATUSI» TINGIMUSED

1. Kampaania sisu ja toimumiskoht

AS Postimees Grupp, reg.kood 10184643, Tartu mnt 80 (edaspidi: Korraldaja) korraldab ajavahemikul 07.02.2025 kuni 16.02.2025 (edaspidi: kampaania periood) kampaania «Sõbrapäev täis üllatusi» (edaspidi: kampaania), mille käigus loositakse kampaanias osalejate vahel välja tingimustes nimetatud auhinnad.

Auhindadeks on:

Mulliga & Mullita Festivali pass koos degusteerimisega, koos majutusega kahele Hilton Tallinn Park hotellis spaakülastuse ja hommikusöögiga, väärtusega [400 €] (1 tk);

Postimehe digipakett 3 x 6 kuud, väärtusega [71,94 €] (1 tk).

Kampaania toimumiskoht on Eesti Vabariik.​

2. Kampaanias osalemise reeglid

- Kampaanias võivad osaleda vähemalt 18-aastased füüsilised isikud (v.a AS Postimees Grupp töötajad).

- Kampaanias osalemiseks tuleb kampaania perioodil vastata korraldaja veebilehel www.elu24.ee/loos olevatele küsimustele ja ja sisestada enda kontaktandmed.​

3. Auhindade loosimine ja väljastamine

- Auhinnad loositakse kampaania perioodil kampaanias osalenute vahel juhuvaliku alusel 17.02.2025.

- Korraldaja võtab võitjatega ühendust seitsme (7) tööpäeva jooksul alates punktis 3.1 toodud loosimise toimumise kuupäevast ja ning lepib kokku auhinna kättesaamise.

- Auhinnad väljastatakse kampaania võitjatele isiklikult. Auhinna väljastamisel on korraldajal õigus küsida auhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et auhind väljastatakse õigele isikule.

- Kui auhinna võitjaga ei ole Korraldajast mitteolenevatel põhjustel võimalik ühendust saada hiljemalt [16.03.2025], on Korraldajal õigus loosida uued auhinnasaajad.

- Kui Korraldaja on saanud auhinna võitjaga ühendust ja kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, hoiab Korraldaja auhinna alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta talle auhind välja andmata ning loosida uus auhinnasaaja.

- Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel. Võitja poolt seoses auhinna kättesaamisega tehtud kulutusi ei kompenseerita.

- Võitjal ei ole õigust auhinda saada, kui tuvastatakse, et osaleja ei ole käesolevaid tingimusi täitnud, ta on esitanud valeandmeid või kui on tuvastatud osaleja pettus kampaania kontekstis. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita.​

Muud tingimused

- Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kampaania tingimustega.

- Korraldaja tagab Kampaania raames osalejate poolt antud isikuandmete kaitstuse ja lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest. Loe lähemalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest (siit).

- Kampaania raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema edastatud isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks ja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), Kampaania auhinna kohale toimetamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks. Kampaanias osalemiseks edastatud isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitja väljaselgitamisest.

- Korraldajal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt igal ajal täiendada ja muuta. Muudatused loetakse Kampaanias osalejatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest korraldaja kampaania lehele.

- Kõik küsimused kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata korraldaja e-posti aadressile turundus@postimeesgrupp.ee või Postimees Grupp, aadressile Tartu mnt 80, Tallinn.

- Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega «Elu24 sõbrapäeva kampaania» käesolevates tingimustes toodud Korraldaja meiliaadressile hiljemalt 31.05.2025. Kampaania Korraldaja lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.