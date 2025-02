«Meie elu on nii kiire, et võimalusi rahulikult istuda ning võõra inimesega sügavamasse vestlusse laskuda tuleb harva ette. Elame ajal, mil vast kõige tõenäolisem variant kellegagi jutusoonele saada on vaksalis rongi või terminalis lennukit oodates. «Jaam kahele» tekitabki selle olukorra telestuudios, luues hetked, mil kuhugi mujale pole kiiret ja inimestega saab rahulikult rääkida,» nentis saatejuht Taavi Libe, lisades, et saatesse tulevad külla armastatud Eesti inimesed, kes julgevad jagada kogemusi enda elu võitude ja kaotuste osas, omades ka arvamust selle suhtes, mis meie ühiskonnas toimub.