FOTO «Lutikad ja vereplekid lina all!» Tallinlast jahmatas avastus kohalikus hotellis

Toimetusele rääkis Veronica, et broneeris hotelli 24.-26. jaanuarini, Soomest pärit laste jalgpallimeeskonnale: «Turniiri korraldajate üheks tingimuseks oli, et kõik välismeeskonnad peavad valima pakutavate hulgast hotelli.» Tema sõnul oli valida nelja variandi vahel, millest üks oli mainitud Dzingel. «See hotell oli võistluspaigale kõige lähemal, nii et valisime selle. Kuigi olen sündinud Tallinnas, polnud ma sellest hotellist midagi kuulnud.»