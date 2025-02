Marjen Võsujalg sattus oma maamaksu teadet nähes segadusse: mis meil veel maksudena tõsta õnnestuks?!

Marjen Võsujalg jagas Instagrami loos kuvatõmmist oma maamaksu teatisest. Sealt on näha, et võrreldes eelmise aastaga tuleb Marjenil maamaksu välja käia sootuks suurem summa kui mullu. «Kas ma saan valesti aru või peaks maamaks tõusma 50 protsenti või 20 eurot,» küsis Võsujalg. Ta tõi näitena välja, et kui võrrelda aastaid 2023 ning 2024, siis toimus tema puhul maksumäära tõus 83 protsenti. Võrreldes aastaid 2024 ning 2025 on see tõus olnud juba 111,9 protsenti. «Valimised on tulemas... keda valid sina?» küsis Marjen oma jälgijatelt lõpetuseks.

Marjen tõdeb Elu24-le antud kommentaaris, et kuigi tema puhul on jutuks väga väike summa, siis järjest rohkem tuleb kogemuslugusid, kus inimestel tuleb rahakotti kergendada üle 300 euro võrra.​ Võsujala sõnul on selline tõus väga raju. «Maamaks, automaks, käibemaks… Mis meil veel maksudena tõsta õnnestuks?,» sõnas Võsujalg.

«Seda enam, et maamaksu kaitsemehhanismi kohaselt peaks see olema mitte rohkem kui 50 protsenti. Kuna see on taaskord uus seadus, siis ega ma rohkem sellest arvata ei oskagi,» tõdes naine.

MAAMAKS 2025. AASTAL Tänavusest muutusid paljude kohalike omavalitsuste maksumäärad. Elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku maksumäärad jäävad sel aastal vahemikku 0,1–1 protsenti. Maatulundusmaa maksumäär jäi endiselt kõikjal 0,1–0,5 protsendi juurde. Muu sihtotstarbega maa maksumäärad on aga tänavu vahemikus 0,1–2 protsenti. Kohalike omavalitsuste 2025. aastaks kehtestatud maksumääradega saab tutvuda MTA kodulehel, vahendab Postimehe majandusportaal.​ Muutus maamaksu tõusu piirmäär ehk n-ö kaitsemehhanism. Kaitsemehhanism on mõeldud selleks, et maatüki maks ei suureneks eelmise aastaga võrreldes liiga järsku. 2025. aastal suureneb iga katastriüksuse maamaks eelmise aastaga võrreldes kuni 50 protsenti või 20 eurot juhul, kui maatükile maksuvabastusi või -soodustusi ei rakendu. Kui möödunud aasta maamaksuga võrreldes on 50 protsendi suurune kasv vähem kui 20 eurot, siis suureneb maamaksusumma 20 euro võrra. Kui aga katastriüksusel on maksuvabastusi või -soodustusi, siis võib 2025. aastal tasumisele kuuluv maamaks erineda ka enam kui 50 protsenti või 20 eurot võrreldes eelmise aasta maksusummaga. Maksu arvutamise alus on maa väärtus, mille on määranud maa- ja ruumiamet. Maa hindamise küsimustega tuleb pöörduda maa- ja ruumiameti poole e-posti aadressil info@maaruum.ee. Maksumääradega seotud küsimustega palume pöörduda maa asukohajärgse omavalitsuse poole. Maksu arvutamisse ja tasumisse puutuvaga on õige pöörduda maksu- ja tolliameti poole. Maamaks on riiklik maks, millega maksustatakse Eestis kogu maa. Maksumäärad kehtestavad kohalikud omavalitsused. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse, selle toel saavad omavalitsused arendada kohalikku elu ning pakkuda kohalikele mõeldud teenuseid. Loe pikemalt siit!