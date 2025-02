Marjen Võsujalg jagas Instagrami loos kuvatõmmist oma maamaksu teatisest. Sealt on näha, et võrreldes eelmise aastaga tuleb Marjenil maamaksu välja käia sootuks suurem summa kui mullu. «Kas ma saan valesti aru või peaks maamaks tõusma 50 protsenti või 20 eurot,» küsis Võsujalg. Ta tõi näitena välja, et kui võrrelda aastaid 2023 ning 2024, siis toimus tema puhul maksumäära tõus 83 protsenti. Võrreldes aastaid 2024 ning 2025 on see tõus olnud juba 111,9 protsenti. «Valimised on tulemas... keda valid sina?» küsis Marjen oma jälgijatelt lõpetuseks.