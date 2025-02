OFF THE REC PODCAST TikTokis tuntuks saanud Janar Koddo kergitab eraelu saladusloori: mul ei ole vaja tööl käia, sest mul ei ole ühtegi arvet!

Taskuhäälingu «Off the Rec» uueks külaliseks on Eesti üks tuntumaid tiktokkereid Janar Koddo, kellel on rohkem kui 50 000 jälgijat. Populaarseid videoid loob ta elust ja olust, lisades neile juurde särtsu ja nalja. TikTokis on mehe videotel kokku lausa 1,7 miljonit meeldimist.