«PEALTNÄGIJA» Abiks naine ja rikkad sõbrad: Andres Peets elab vaatamata pankrotile luksuslikku elu

Andres Peets on laia haardega ettevõtja, kes särab seltskonnaüritustel ja korraldab Hõbelusika gaalat. Samal ajal on tal eraisiku pankrot ja kohtutäiturid kukil. «Minu nimel ei ole ühtegi äriettevõtet, kinnisvara. Minu ainuke vara on mu pere, lähedased, lapsed, lapselapsed,» sõnas Peets ETV saates «Pealtnägija».