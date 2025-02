ETTEVAATUST Levivad EuroParki nimel välja saadetud petusõnumid!

Täna on paljud eestlased saanud enda telefonile petusõnumi, kus justkui EuroParki nimel palutakse tasuda parkimistrahv. «Tegelikult on need sõnumid saatnud küberkelmid eesmärgiga pääseda ligi inimeste panga ja isikuandmetele,» sõnab EuroParki esindaja.