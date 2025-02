ELU25 Akadeemik Tarmo Soomere: pikk tee kvaliteetse teaduse ja arusaadava keele poole

Sest see, mis meil on, peegeldab neid aspekte, mis andsid meie esivanematele konkurentsieelise, mis on nüüd peaaegu geenides ja millel üldjuhul põhineb ka hakkamasaamine riigi ja rahvana tulevikus. Sellelt aluselt tulevikku vaadates on mõistlik silmas pidada Nikolai Baturini sõnu: Kui tahad teada, kuhu edasi minna, pead teadma, kus sa oled.

George Eman Vaillant on kirjutanud, et üks akadeemilise sotsiaalteaduse suurimaid probleeme on see, et mõõdetav on sageli ebaoluline ja tõeliselt oluline ei ole sageli mõõdetav. Mingi kindla keele kasutuse eelised on natuke mõõdetavad suurriigi riikliku süsteemi funktsioneerimise ladususe kategooriates, aga tagasilöökide hinda, mis tulevad keele- ja kultuuriruumide kollapsist, on pea võimatu kokku rehkendada. See on enam-vähem sama klassi probleem kui elurikkuse kadu ja selle maksumuse arvutamine.