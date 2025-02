ELU25 Juku-Kalle Raid: libainimesed, kes ostsid märkamatult maailma ära

Kui optimistlikult käega rehmata, võib löögi alla sattuda eluline infra: puhas vesi, toasoojus, elektrienergia jne jne.​

Hiinal on komme ka laenude või infrastruktuuride ehitamise kaudu teistes riikides haarata majanduskontroll – sisuliselt on see riigi ära ostmine. Aafrikast on näiteid jalaga segada, aga ka meie tuhmivõitu entusiastid olid kunagi rõõmsad, kui tuli korraks jutuks, et hiinlased võivad ehitada Tallinn-Helsingi tunneli. Sellise taristu andmine aga ühe diktaatorriigi kontrolli alla on aga juba igasugusest naljast kaugel.

Küberjamamisega võidakse astuda veel sammuke apokalüptilise õuduka poole: kui selliseid katseid täie tõsidusega mitte teadvustada ning optimistlikult käega rehmata, võib löögi alla sattuda eluline infra: puhas vesi, toasoojus, elektrienergia jne jne.

Hirmunud lambakari

Kui me aga ostame ohjeldamatult ning särasilmselt järjest hiinlaste vidinaid, oleme me mingil hetkel Hiinast sõltuvad. Muuseas, ma ei ole paranoiik, kui väidan, et Hiinas toodetud robottolmuimeja on tegelikult omalaadne spioon.

Bella Grodinski kujutatud libainimesed Simaki raamatust Foto: Juku-Kalle Raidi raamaturiiul

Riigikogu Hiina rühma liikmetele kingiti kommunistlikus "paradiisis" kunagi vingelt tehnikat: telefone ja läppareid, aga kõigis neis – nagu välja tuli – asus nuhkvara.