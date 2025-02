Soome kaasaegne kultusbänd Maustetytöt jõuab esmakordselt Eestisse

Muusika- ja kultuurifestivali Võnge üks peaesinejaid on põhjanaabrite sensatsioon Maustetytöt. «Vürtsiplikaduot», keda New York Times on iseloomustanud kui äraütlemata lahedat ja Soome-Eesti kirjanik Mika Keränen nimetanud «parimaks Soome bändiks 1993. aasta järel», on muusikateadlikumad eestlased juba ammuilma siia külla oodanud. Võnge teeb nüüd selle lõpuks teoks.

Duo muusikaga, mis kombineerib kaasahaaravad meloodiad hüperrealistlike laulutekstidega, on imelihtne samastuda. Nende debüütsingel «Tein kai lottorivini väärin» ilmus 2019. aastal ja sellest sai hetkega kaasaegne klassika. Tänaseks on voogedastusplatvormidel kuulatud seda juba enam kui 11 miljonit korda.

Seni on Maustetytöt avaldanud kolm kauamängivat, mis kõik tõusnud Soome enimmüüdud albumite edetabelite tippu. Arvukad auhinnad ja kuldplaadid ning sajad väljamüüdud kontserdid lubavad julgelt väita, et tegemist on ühe Soome populaarseima artistiga.

Alates 2023. aastast on Maustetytöt tuuritanud lisaks Soomele ka Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hollandis, Hispaanias, Kreekas, Tšehhis, Šveitsis, Taanis, Norras ja Rootsis. Nad on esinenud legendaarsel festivalil Primavera Sound ning nende tegemisi on kajastanud maailmakuulsad ajakirjad nagu The Guardian, Vogue ja Rolling Stone.

Võnge festivalil astuvad üles ka kodumaise indie-rocki superpunt Anna Kaneelina, Eesti Laul 2025 finalist An-Marlen, kohaliku dream-pop'i lipulaev mariin k., žanriülene (veel) tunnustamata geenius Kristjan Glück ja šoti elektroonilise muusika pärl Memorex Memories (DJ-set).

Võnkega mesti löönud Kukemuru Ambienti kureeritaval ambient-downtempo laval astuvad üles maagiline Laryssa Kim Belgiast, legendiduo Jürjendal & Kirikmäe ning täiesti värske ja üllatusi täis kooslus Coco Fantastico.

Festivalipassid on müügil Piletikeskuses ja soodushinnad kehtivad veebruari lõpuni.

Laryssa Kim Foto: Pauline Colleu

Läbi aegade esimene festival saarel

Sel suvel pressib Võnge välja mandri ahistavast kestast ja lendab saarele. Festivali koduks saab Viscosa Kultuuritehas Hiiumaal.

Esmakordselt toimub Võnge koguni neljal päeval jutti – neljapäevast, 31. juulist pühapäeva, 3. augustini. Viscosa ainulaadse ja ajalooga täidetud paikkonna, endise kunstsiidivabriku ning hilisema kalatehase tööstushoonete rüpes rullub lahti lummav maailm eripalgeliste värskete helide, üllatuslike maitsete, mahuka lasteprogrammi, haaravate näituste jpm-ga.

Seekordne Võnge toimub nii vabas õhus kui ka katuste all, müstilistes suuremates-väiksemates kultuuritehase ruumides. Segunevad ajaloolise hõnguga tööstusromantika ja tänapäevane loovkultuur.