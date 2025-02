Kohvi hinna pärast läks ühismeedias ütlemiseks: enne kui maksma hakkasid, oleks ju võinud loobuda

Tallinnas Nautica keskuse teisel korrusel asuvast restoranist möödaminnes kohvi ostnud isik jagab ühismeedias oma pahameelt kohvi kõrge hinna pärast. Kohvitopsi eest tuli tal välja käia 5,30 eurot, mis tundus tema jaoks liialt suur summa. Ta saab aga nii mõneltki kaaskodanikult pragada. «Arvestades, et see on restos, pole see hind küll midagi üllatavat,» öeldakse talle vastu.