Juba viimased kaks päeva kütab kirgi skandaal siseminister Lauri Läänemetsa plaadikeerutamise ümber Kalamajas. Loo keskmesse on sattunud muidu tagatubades niite tõmbav siseministri nõunik Vootele Päi, kes väitis täna Delfile, et tema ei ole Läänemetsaga koos sünnipäeval tekiilat joonud. Avaldame tema laupäeva hommikul tehtud kõne, kus on muu hulgas juttu nii tekiila joomisest kui sellest, kes ministri plaate keerutama kutsus. ​