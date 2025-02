Nõia juurde saab kiiremini kui arsti juurde!? «Inimene tuleb ja ütleb, et ma tean, et olen vales kohas, aga anna mulle midagi, mille nimel veel elada.»

«Kui ema oma lapsega peab tulema nõia juurde, saama mingeid vastuseid, sest ta ei ole saanud abi sealt, kust seda peaks saama, siis see näitab mulle, et midagi on väga valesti,» ütleb selgeltnägija Merily Timmer. Emaga kahte vastuvõtutuba pidavate naiste sõnul on ootejärjekorrad mitu kuud, ent ometi saavad inimesed löögile enne nende juurde kui spetsialisti vastuvõtule.