KATRIN LUST: Mis ajast hoiatab ERRi ajakirjanik siseministrit, et too võib sattuda minu intervjueeritavaks

Reedel toimus Tallinnas Telliskivi loomelinnakus asuvas baaris SUHE vägev pidu, kus DJdena astusid lavale ajakirjanikud Heleri All ja Brent Pere ning siseminister Lauri Läänemets, kes reedel ka sünnipäeva tähistas. Kohale tuli ka ajakirjanik Katrin Lust, kelle kohalolek peo pea peale pööras.

Siseministri nõunik Vootele Päi ütles mulle eilses kõnes, et reede õhtul kl 22.30 ajal «hellas» talle Joosep Värk (ERRi ajakirjanik) ja küsis «kuule, kus te olete.. kõik ootavad juba. Kuuuurija on ka siin!»

Päi sõnul panid nad siseministri juures pidu ja tegid parasjagu «uut tekiilaringi Lauriga» (meie siseminister), kui Vootele Joosepiga rääkis ja ütles «Laurile», et «oota, jäta äkki see ring shotte vahele, et äkki pead Lustile veel intervjuud andma!»

Ma päriselt ka kujutasin ette kogu oma naiivsuses, et ERRis töötavad sõltumatud ajakirjanikud või vähemasti sellised, kes ei hoiata ministrit teise ajakirjaniku eest...

Kuidas ma saan üldse pärast sellist juttu vaadata «Impulssi», «Pealtnägijat» ja «Esimest stuudiot» (Kristjan Pihl oli Joosepiga peol külg külje kõrval) ja arvata, et see on neutraalne ja erapooletu ajakirjandus, kui töövälisel ajal on ajakirjanik ja siseministri nõunik sellised buddy'd!

Siseministri nõunik V. Päi teatas kõnes veel «no seal peol oli ju pool ERRi koos! Kõik lõid tantsu!»

Nüüd ma küsiks veel, mis asi see üritus üldse oli?

Brent Pere, kes teeb Delfi TV s poliitikutega intervjuusid… ja Heleri All ERRi reporter mängib laval siseministriga koos plaate.. kas see oli valimisreklaam?! Kas sellega on seotud keelatud annetus... mida arvab nüüd kogu asjast ERRi eetikanõunik või Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK)?

Aga loodame, et nüüd mõni teine ajakirjanik peale minu julgeb neid küsimusi samuti küsida. Siinkohal tahakski vaadata, kas kellelgi on julgust, et tõestada, et meie ajakirjandus on siiski vaba.

Tahaks muidugi teada ka Delfi ja ERRi nõukogu arvamust kogu sellest vahvast tantsupeost!