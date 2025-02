JÄRELEHÜÜDED «Kohtumiseni teisel pool silmapiiri, kõige kallim ema​!» Lähedased ja sõbrad meenutavad varalahkunud Kärt Tomingast

«Hing, kes peksis Kärdi kehas oma suuri tiibu, sai vabaks eile õhtul,» kirjutasid lähedased Tominga Facebooki lehel ja lisasid: «Nüüd vabana lendleb see hing uutele tasanditele ja meile siin maises dimensioonis jäävad alles mälestused, armastus ja muusika.»

Tomingase tütar Meri-Kris Jaama jagas Facebookis fotot lapsepõlvest koos emaga.

«Ei oska, ei taha ega peagi Sulle päriselt hüvasti ütlema, sest oled minu hingega kokku kasvanud. Selline lähedus võtab küll uusi vorme, ent ei kao kunagi,» kirjutas Jaama fotole juurde. «Valgusest valgusesse. Üks täpp rändab. Kohtumiseni teisel pool silmapiiri, mu kõige kallim ema.»

Muusik Marek Sadam jagas enda Facebookis Tomingase mälestamiseks tema pala «Tuul tõustes». «Kuid taevad peatuvad. Su nägu kullates,» kirjutas Sadam postituse juurde.

Teleajakirjanik Elo Mõttus-Lepik kirjeldas Facebookis, kuidas Kärt Tomingas muutis tema elu ühe üliolulise hetke, abiellumise järve kaldal, oma imelise lauluhääle ja kohalolekuga veelgi täiuslikumaks. «Rahutunne oli see, mida hästi valdasid ja ka teistes luua oskasid.» kirjutas Mõttus-Lepik postituses.

«Ikka mõtled, et aega on ja küll homme jõuab kohtuda. Nüüd me ei kohtugi enam,» meenutas Kanal 2 teleajakirjanik ja lisas: «Kui kurb. Viimati suhtlesime kevadel, kui arutasime koos, millise kooli peaks mu seitsmeaastane poeg valima.»

Ettevõtja Karoli Hindriks meenutab aega, kui tema ja Tomingase teed esimest korda lavavõitluskursustel ristusid. «Kuidas leinata sõpra, keda pole aastaid näinud, kuid kellel on nii oluline peatükk Sinu elus? Kellega eluteed lihtsalt läksid eri suundadesse. Ma ei tea, mis on õige, aga tean, et igaühe leina teekond on omanäoline,» kirjutas Hindriks ja lisas: «Kärt oli naine, kelles oli nii uskumatult palju väge. Ta oli parimas mõttes veidi hullumeelne, kelle juures oli tunne, et universum ja elu voolavad tema kehas ja energias vere asemel. Kärdi oskus olla hetkes ja lihtsalt elada oli imeline.»

Näitleja Alo Kurvits meenutas, et Tomingas on hääle andnud eestikeelsele «Muumitrollide» multifilmi tunnusloole. «Kärt, Sina olid üks osa minu lapsepõlvest... Mu kõrvus heliseb Muumi laul... Kuidas saab nüüd olla nii, et Sa helendud sealpoolsust ega tule iial enam tagasi...» alustas näitleja oma meenutust.

Kärt Tomingas lõpetas 1990. aastal Tallinna Konservatooriumi lavakunstikateedri näitlejana. Hiljem omandas ta samas koolis magistrikraadi ja töötas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis näitlejameisterlikkuse õppejõuna.

Aastatel 1990–1992 töötas Tomingas Vanemuises, 1992. aastast oli ta vabakutseline näitleja.

Tomingas tegi kaasa ka Ilmar Raagi telesarjades «Klass: elu pärast» ja «Nullpunkt».​