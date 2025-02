Elisa Kolk endise elukaaslase ja hea sõbranna armuafäärist: minu elus on praeguseks uued inimesed

Möödunud aasta lõpus andis lauljatar Elisa Kolk ja miljonär Indrek Rahumaa ühismeedias teada, et nende suhe on läbi. ​«Head sõbrad! Elu annab rõõmu, kuid teeb ka keerdkäike – selline elu lihtsalt on. Meil tuleb Elisaga tunnistada, et edaspidi elame oma elusid sõpradena,» teatas Rahumaa 18. detsembril Instagramis.