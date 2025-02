Nädal algab seekord kõigi jaoks veidi ebamugavalt, kuna retrograadne Marss on jõudnud pingenurka «haavatud tervendaja» Chironiga, käivitades läbi erinevate olukordade kahtlusi, ebakindlust ja haavatavust ning äkilisi katseid end kaitsta.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.