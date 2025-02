SOTSIAALMEEDIA MÖLL «Kahe väikelapse imetav ema pummeldab populaarses pealinna baaris.» DJ Lauri Läänemetsa peoõhtu kütab kirgi

«Eile õhtul läksime siis sinna moodsasse kohta kohale, et Läänemetsa oma silmaga näha,» kirjutab Lust laupäeva hommikul avaldatud reportaažis, kus mainib, et peol vooris palju ajakirjanikke ja PR inimesi.

«Ei läinud kaua, kui meie laua juurde hüppas saali mänedžer või keegi töötaja. Kes ta täpselt oli, sellest ma aru ei saanud, sest ennast ta mulle ühegi sõnaga ei tutvustanud. Ainus, mida ma kuulsin, oli see: «Ma keelan teil siin pildistada ja filmida. Kõik pildid, mis te siin teete, ma keelan ära. Kui te avaldate midagi, siis on sellel tagajärjed! Meie külalised ei soovi tähelepanu!» Mulle teatati: «Sa oled nii toxic. Mine siit minema! Sul on väga halb energia!».»

Sotsiaaldemokraat ja Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets kommenteerib, et see on mitmes kord, kui peab Tallinna öölinnapeana Eesti Vabariigi siseministri öiseid tegemisi kommenteerima. «Inimesel oli sünnipäev, oli reede õhtu, Eesti inimesed on hoitud. Gimme a break, proua Lust.»