Eesti keele selgeks õppinud briti suursaadik: see on ilus, aga raske keel

Ühendkuningriigi suursaadik Eestis Ross Allen tuli Eestisse kolm aastat tagasi koos perega. Tal polnud kohustust õppida eesti keelt, kuid siiski on Allen õppinud eesti keele ära B2 tasemel. Vikerraadio eetris tunnistas suursaadik, et eriskummalisel kombel meeldib talle just eesti keele grammatika.