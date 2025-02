VIDEOINTERVJUU Moelooja Karolin Kuusik tunnistab, et keeruline majanduslik seis annab tunda ka tema äris: erakliente on veidi vähem!

Hiljuti uut disainerkollektsiooni esitlenud moelooja Karolin Kuusik rääkis Anne & Stiili ilulemmikute galal, mis on parasjagu moes ja kui palju on taaskasutus mõjutanud moemaailma. Lisaks tunnistas stilist, kuidas läheb tänases majanduskeskkonnas äriliselt tema valdkonnas.

«Erakliente on vähem, aga samas mu põhikliendid on ikkagi firmad ja telesõud. Taaskasutuse trend on mõjutanud ka veidi moeloojaid,» nendib Kuusik toimetusele, lisades, et vabariigi sünnipäeva vastuvõtul hakkab saama normiks, et minnakse mõne aasta taguse kleidiga.