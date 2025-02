ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Põlengus vara kaotanud ettevõtja veab vägikaigast tuntud kindlustusfirmaga

Palu on aastaid kindlustanud oma vara ERGO kindlustuses, kuid pärast tulekahju algas tema jaoks ootamatu võitlus. Kindlustusselts keeldus hüvitist maksmast, viidates ekslikele andmetele. Vale ehitusaasta ja muud detailid said määravaks põhjuseks, miks keeldus kindlustus pärast õnnetust kahju korvamast. Palu väidab, et selliseid vabandusi kasutatakse sageli kahjude hüvitamise vältimiseks.