VIDEOINTERVJUU Strippar Marco saabus Eesti muusikaauhindade galale hinnaliste teemantidega: ikka päris!

49-aastane Marco Tasane, kes on eestlastele tuttav kui strippar Marco, ei hoia end kunagi riiete valikul tagasi. Ta on mees, kes armastab igal üritusel moega eksperimenteerida.



Ka sel korral üllatas ta eriti ekstreemse riidevalikuga. Tasane saabus Eesti muusikaauhindade galale​ kallites brändiketsides, läbipaistavas ​sifoonist baldahhiinstiilis riietuses, mille juurde oli mees õmmelnud ise toscana lambakarvast krae. «Mul on seljas baldahhiin-sifoon. Õmblesin ise siia toscana lambakrae. See ei ole kunst, meenutab Taavi Turki loomingut. Jalas on mul uued Balenciaga tossud, mis maksid 1100 eurot ja peas on kaabu, mille ise praktiliselt tegin.»